Популярный российский актер попал в больницу после отдыха в Крыму

В Москве в скандально известную больницу Коммунарка экстренно госпитализировали популярного актера театра и кино Дмитрия Певцова. Этот факт он подтвердил в своем Instagram, опубликовав видео из больничной палаты.

По его словам, пока что у него диагностировали пневмонию, а экспресс-тест не показал инфицирования коронавирусом.

Театр «Ленком», в котором работает Певцов, уже отменил все спектакли с его участием, анонсированные на начало сентября. По данным российских СМИ, 2 сентября театр откроет сезон спектаклем «ВА-БАНК», хотя первоначально в афише значился «Капкан», где Певцов играет роль Сталина.

Примечательно, что пневмонию Певцов привез с отдыха в аннексированном Крыму, сообщает Baza. При этом «власти» полуострова по-прежнему отчитываются о низком уровне пандемической опасности.

Ранее лечение от коронавируса в Коммунарке проходили Лев Лещенко, Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев.

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