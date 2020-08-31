Похудевшая Адель угодила в скандал из-за фото в бикини (фото)

Похудевшая на 45 килограммов британская певица Адель угодила в скандал из-за снимка, который она опубликовала у себя в Instagram. 32-летняя звезда, желая отметить традиционный лондонский карнавал Ноттинг-хилл, который был в этом году впервые в истории отменен из-за пандемии коронавируса, сфотографировалась в топе от купальника бикини расцветки флага Ямайки. И сделала себе прическу в африканском стиле — с так называемыми узлами банту.

Как сообщает издание Daily Mail, в соцсетях на певицу немедленно обрушился шквал критики. Ее принялись массово обвинять в присвоении «ценностей черной культуры». Некоторые, впрочем, защищали Адель, утверждая, что она не совершила ничего предосудительного. А просто хотела продемонстрировать свою новую стройную фигуру. И что ни один народ не может иметь авторского права на прически. Один из жителей Ямайки заявил, что всегда рад видеть флаг своей страны — где бы то ни было.

Кто-то также подметил внешнее сходство преобразившейся Адель с американской певицей Кэти Перри, которая недавно впервые стала мамой. Кэти, к слову, не раз обвиняли в расизме.



232

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter