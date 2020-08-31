В воскресенье, 30 августа, в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии телеканала MTV за лучшие видеоклипы — MTV VMA 2020. Это было первое подобное мероприятие в мире с начала пандемии COVID-19. Все остальные церемонии либо перенесли, либо проводили в режиме видеоконференции. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подготовке этого мероприятия и о том, кто номинировался на премию.

Все же коронавирус вынудил MTV внести серьезные изменения в организацию шоу. Первоначально церемонию хотели провести в Бруклине в зале Barclays Center. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо дал предварительное разрешение, однако отметил, что все будет зависть от эпидемической ситуации. Она оказалась далеко не идеальной. Число инфицированных коронавирусом в США продолжает расти и превышает уже 6 миллионов 170 тысяч человек. Штат Нью-Йорк занимает четвертое место в стране по количеству выявленных случаев — свыше 465 тысяч.

Все это вынудило организаторов церемонии изменить сценарий. Участники и гости шоу собирались в пяти разных точках Нью-Йорка, чтобы избежать слишком большого скопления людей. В остальном же все прошло в лучших традициях MTV- много звезд, откровенные наряды на красной дорожке, эпатажные выступления.

А теперь по порядку. COVID-19 оказался далеко не главной темой MTV VMA 2020, как того можно было бы ожидать. Участники церемонии сделали так, что она была в основном посвящена движению Black Lives Matter («Жизни черных важны») и смерти популярного актера Чедвика Боузмана, который скончался 29 августа в возрасте 43 лет от рака толстой кишки. Боузман прославился исполнением главной роли в фильме «Черная пантера». Его герой для многих стал символом борьбы темнокожих за свои права.

В одной из главных номинаций — «Видео года» — победил клип на песню Blinding Lights в исполнении канадского певца The Weeknd.Эйбел Макконен Тесфайе (настоящее имя исполнителя) неожиданно появился на красной дорожке с разбитым лицом! Оказалось, что синяки и кровоподтеки — это грим. Выглядело все так, словно The Weeknd был избит по дороге на шоу.

The Weeknd

Певец был одет в черные брюки, рубашку, галстук и перчатки такого же цвета и ярко-красный пиджак, из нагрудного кармана которого торчал черный носовой платок.

Фаворитами MTV VMA 2020 считались Леди Гага и Ариана Гранде со своим совместным клипом Rain On Me. Каждая из певиц собрала по девять номинаций. Видео победило в итоге в категориях «Песня года», «Лучший совместный проект», «Лучшая операторская работа».

Леди Гага получила еще две премии. Ее назвали «Артистом года», а еще вручили первую в историю MTV почетную премию Tricon. 34-летняя певица появилась на церемонии в серебристом плаще, черных ботинках на огромной платформе и прозрачном шлеме. Выглядело это как футуристический космический костюм. Впрочем, кто-то увидел в наряде намек на защиту от коронавируса. Леди Гага сменила несколько нарядов — один необычнее другого. Убедитесь сами!

27-летняя Ариана Гранде выбрала для шоу короткое расклешенное кожаное темно-серое платье, открывающее стройные ножки певицы. Она выставила в Instagram свою фотографию в этом наряде, поблагодарив в подписи к ней Леди Гагу и MTV и использовав при этом нецензурное выражение.

Ариана вместе с Джастином Бибером победила в новой номинации «Лучшее музыкальное домашнее видео», введенной MTV в этом году, чтобы отмечать клипы, записанные музыкантами в самоизоляции. Ариана и Джастин покорили зрителей песней Stuck with U.

В еще одной «коронавирусной» номинации — «Лучшее выступление на карантине» — премия досталась CNCO за песню Unplugged At Home.

В смелости наряда с мисс Гранде успешно посоревновались сразу несколько красоток. Супермодель Белла Хадид появилась в прозрачном топе, который явно не справлялся с задачей скрыть ее прелести.

Певица Майли Сайрус явилась в прозрачном черном платье с крупными бусинами и овальными пластинами.

В этот раз под ним было нижнее белье — в прежние годы Майли порой обходилась без такового. Клип Сайрус на песню Mother's Daughter стал лауреатом в двух технических номинациях.

Эффектно смотрелась в черном облегающем мини-платье 21-летняя певица и телеведущая Мэдисон Бир.

В очень коротком и очень ярком платье с очень глубоким декольте появилась певица Doja Cat, победившая в номинации «Лучший дебют».

Стильные корейские парни из BTS презентовали на церемонии свою новую песню Dynamite, клип на которую бьет все рекорды популярности в YouTube. BTS получили премию в категории «Лучшая группа» и «Лучший поп».

Выступление BTS на церемонии произвело фурор.

Остались недовольны итогами церемонии многочисленные поклонники Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Обе певицы остались без наград, хотя были в списках претендентов. Свифт получила премию не как исполнительница, а как режиссер, за клип на песню The Man.

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