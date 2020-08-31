27.36 / 27.61 32.22 / 32.75
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Джамала после родов дала первый концерт в условиях карантина (фото)

9:42 31 августа 2020
Джамала

Джамала, недавно родившая второго сына, дала первый концерт в условиях карантина. Певица после длительной паузы выступила в ботаническом саду имени Гришко в Киеве, устроив яркое и эмоциональное шоу.

Джамала появилась на сцене, украшенной цветами, в эффектом наряде: поверх блестящего комбинезона с декольте она надела лиловую накидку с воланами, образ дополняли ботфорты и перчатки со стразами.

Джамала призналась, что очень ждала этого выступления и волновалась, как никогда. И очень рада, что смогла выйти к своей публике, по которой очень соскучилась.

«Артист без концертов постепенно умирает. И только по-настоящему сцена, публика, обмен эмоциями может его оживить», — сказала певица со сцены.


На концерт Джамалы в ботсад пришли и ее звездные друзья-коллеги Аlyona Аlyona, солистка Юлия Санина из The HARDKISS, Ріанобой. Неожиданно на сцене появился старший сын певицы Эмир-Рахман, он подарил маме игрушку и станцевал с ней.

Трогательными кадрами Джамала поделилась в сети и поделилась своими переживаниями по поводу воспитания детей. Эмир ревнует маму к брату. Певица призналась, что старший сын уже пошел в садик, присматривать за детьми ей помогает муж и его родители. Джамала говорит, что делает все возможное, чтобы Эмир рос счастливым.

«Вижу его только утром, когда отправляю в садик после бессонной ночи с Селимом, и вечером, когда укладываю спать. Эмир просыпается в 7.00−7.30, стараюсь с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. И вечером в 21.00−22.00 я его купаю, делаю гречку с молоком или йогурт и укладываю спать с боем. Кончено, он ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление Селима. Я стараюсь положить голову Эмира на подушку для кормления и глажу его, а другой рукой придерживаю Селима у груди. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает!», — поделилась Джамала.

Недавно певица вместе с мужем и двумя детьми отдыхали в Турции. Звездная мама поделилась своими советами, как перенести перелет с малышами и отдохнуть без нянь.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Тина Кароль и Юрий Горбунов

Фокстрот больной короновирусом Ольги Фреймут и сексуальный танец Alyona Alyona: подробности первого эфира «Танців з зірками»

Дория, Меган и Гарри

Мама Меган Маркл будет жить вместе с дочерью и ее мужем — принцем Гарри

Леди Гага с пятью статуэтками MTV

Триумф Леди Гаги и провал Билли Айлиш: все подробности вручения премии MTV в Нью-Йорке (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер