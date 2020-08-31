Джамала после родов дала первый концерт в условиях карантина (фото)

Джамала, недавно родившая второго сына, дала первый концерт в условиях карантина. Певица после длительной паузы выступила в ботаническом саду имени Гришко в Киеве, устроив яркое и эмоциональное шоу.

Джамала появилась на сцене, украшенной цветами, в эффектом наряде: поверх блестящего комбинезона с декольте она надела лиловую накидку с воланами, образ дополняли ботфорты и перчатки со стразами.

Джамала призналась, что очень ждала этого выступления и волновалась, как никогда. И очень рада, что смогла выйти к своей публике, по которой очень соскучилась.

«Артист без концертов постепенно умирает. И только по-настоящему сцена, публика, обмен эмоциями может его оживить», — сказала певица со сцены.



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На концерт Джамалы в ботсад пришли и ее звездные друзья-коллеги Аlyona Аlyona, солистка Юлия Санина из The HARDKISS, Ріанобой. Неожиданно на сцене появился старший сын певицы Эмир-Рахман, он подарил маме игрушку и станцевал с ней.

Трогательными кадрами Джамала поделилась в сети и поделилась своими переживаниями по поводу воспитания детей. Эмир ревнует маму к брату. Певица призналась, что старший сын уже пошел в садик, присматривать за детьми ей помогает муж и его родители. Джамала говорит, что делает все возможное, чтобы Эмир рос счастливым.

«Вижу его только утром, когда отправляю в садик после бессонной ночи с Селимом, и вечером, когда укладываю спать. Эмир просыпается в 7.00−7.30, стараюсь с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. И вечером в 21.00−22.00 я его купаю, делаю гречку с молоком или йогурт и укладываю спать с боем. Кончено, он ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление Селима. Я стараюсь положить голову Эмира на подушку для кормления и глажу его, а другой рукой придерживаю Селима у груди. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает!», — поделилась Джамала.

Недавно певица вместе с мужем и двумя детьми отдыхали в Турции. Звездная мама поделилась своими советами, как перенести перелет с малышами и отдохнуть без нянь.

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