Звезда «Черной пантеры» и «Мстителей» тайно женился перед смертью (фото)

Звезда фильма «Черная пантера» Чедвик Боузман, известный также по фильмам серии «Мстители», тайно женился перед смертью. Как сообщали «ФАКТЫ», американский актер скончался 28 августа в возрасте 43 лет от рака толстой кишки. Как подтвердили родственники актера, в момент смерти рядом с ним находилась его жена — 29-летняя певица Тейлор Симон Ледвард. Они обручились в 2019 году. А несколько месяцев назад сыграли свадьбу, хотя держали это событие в секрете от публики.

Чедвик и Тейлор. Фото Rex

Чедвик, познакомился с Тейлор четыре года назад. Вскоре после их знакомства врачи поставили актеру неутешительный диагноз. Ледвард стала его опорой в жизни и постоянно была рядом с ним. Как пишет издание People, в последний раз их видели вместе на публике в феврале 2020 года на баскетбольном «Матче всех звезд НБА 2020» в Чикаго. Актер был весьма скрытен в том, что касалось его личной жизни.

Между тем пост, сообщающий о смерти актера Чедвика Боузмана, стал самым популярным в истории Twitter, набрав к 31 августа более 7,3 миллиона лайков. Предыдущий рекорд принадлежал Бараку Обаме, цитировавшим Нельсона Манделу в 2017 году. Он набрал более 4,3 миллиона лайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на второй день после юбилея умер советский актер Владимир Андреев.

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