В четверг, 3 сентября, в украинский прокат выходят пять новых фильмов, два из которых — «Забытые» и «Где ты, Адам?» — сняты отечественными кинематографистами. На право называться «премьерой недели» претендует, пожалуй, американская комедия «Билл и Тед» с Киану Ривзом в главной роли, которая является сиквелом культового фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года о путешественниках во времени. Также украинские зрители смогут увидеть еще две голливудские картины — мелодраму «После ссоры» и фантастический боевик «Новые мутанты».

«Забуті» («Забытые»)

(6+, Украина — Швейцария, Arthouse Тraffic, драма, бюджет — 26 миллионов грн)

Премьера фильма состоялась в октябре 2019 года в рамках 35-го Варшавского международного кинофестиваля, где он получил специальный приз жюри. Затем уже в августе 2020 года «Забуті» были показаны вне конкурса на Киевском международном кинофестивале «Молодість». Действие картины происходит на временно оккупированной территории Луганской области. Главная героиня — 30-летняя учительница украинского языка. Чтобы не потерять работу, она вынуждена пойти на курсы, чтобы переквалифицироваться на преподавателя русского языка. Все происходящее ей не нравится, но покинуть оккупированный Луганск молодая женщина не может. Однажды она, рискуя собой, помогает спрятаться 17-летнему старшекласснику-сироте, который 1 сентября вывесил на крыше школы государственный флаг Украины… Главные роли в фильме исполнили Марина Кошкина, Даниил Каменский, Алексей Горбунов. Сняла картину Дарья Онищенко, известная по драме «Истальгия» (2012 год).

«Де ти, Адаме?» («Где ты, Адам?»)

(0+, Украина, документальный фильм)

Режиссер Александр Запорощенко своей работой предоставляет зрителям редкую возможность заглянуть за стены древнего монастыря Дохиар, расположенного на западном побережье горы Афон в Эгейском море. Там живут исключительно монахи. Главный герой — старец монастыря, игумен Григорий, чей многолетний опыт пастырства наградил его глубоким пониманием человеческой души. Фильм показывает, как живут монахи, приоткрывая завесу тайны, которая защищает их маленькие радости, предвкушения и слабости от посторонних взглядов. Картина получила целый ряд призов на различных кинофестивалях.

«Билл и Тедд»

(12+, США, Orion Pictures, комедия, бюджет — 25 миллионов долларов)

В 1989 году в американский прокат вышла молодежная комедия «Невероятные приключения Билла и Теда», главные роли в которой исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер. Это была история двух старшеклассников из Калифорнии, с которыми, как оказалось, связано будущее человеческой цивилизации. Им было суждено создать рок-группу и сочинить песню, на которой основано утопическое общество. И вот оттуда, из 2688 года в 1989-й прибывает на машине времени посланец. Дело в том, что Билл и Тед рискуют завалить школьные экзамены, а это означает, что никакую группу они не создадут и песню не напишут! Сюжет и музыка понравились зрителям. При бюджете 6,5 миллиона долларов комедия собрала в прокате 40,5 миллиона долларов. Спустя два года вышло продолжение. Однако такого успеха «Новые приключения Билла и Теда» уже не добились. Бюджет второй части вырос до 20 миллионов долларов, а сборы составили 38 миллионов долларов. Это не отразилось на популярности Ривза, который стал в итоге звездой первой величины, а вот карьера Уинтера не была столь успешной. К 30-летию первой части было решено вернуться к истории Билла и Теда. На главные роли пригласили Киану и Алекса. Актеры согласились. Их герои повзрослели, успели обзавестись детьми и типичным проблемами для людей среднего возраста, но вот свою главную миссию они, как выясняется, пока не выполнили… Снял картину Дин Паризо. В его творческой биографии картин совсем немного. Самыми известными, пожалуй, являются комедийный боевик «РЭД 2» и «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», которая является ремейком комедии «Забавные приключения Дика и Джейн» (1977 год).

«После ссоры» (оригинальное название After We Collided, в интернете известен как «После. Глава 2»)

(12+, США, Voltage Pictures, мелодрама)

«После ссоры» является продолжением фильма «После», который вышел в прокат в 2019 году. Первая часть была основана на одноименном бестселлере 2014 года американской писательницы Анны Тодд. Примечательно, что книгу относят к жанру «новой литературы для взрослых». В таких романах главными героями обычно являются молодые люди не старше 30 лет. Содержание наполнено чувственными сценами, граничащими с эротикой. Отметим также, что в американском прокате «После ссоры» запрещен к просмотру зрителями до 16 лет. В украинском прокате возрастной ценз снизили до 12 лет. Главные герои — Тесса и Хардин. Они любят друг друга, но постоянно молодой человек уже несколько раз давал девушке веский повод не доверять ему… Снял фильм Роджер Камбл, известный специалист по созданию картин данного жанра. Достаточно вспомнит его «Жестокие игры» и «Просто друзья». Главные роли снова исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

«Новые мутанты»

(12+, США, 20th Century Studios, фантастика, бюджет — 80 миллионов долларов)

«Новые мутанты» — 13-я и, как утверждают авторы, заключительная часть популярной франшизы «Люди Икс». Предыдущие 12 частей собрали в мировом прокате более 6 миллиардов долларов при совокупном бюджете 1 миллиард 670 миллионов долларов. В этой киносаге о мутантах в разное время снимались голливудские звезды Хью Джекмен, Иэн Маккеллен, Патрик Стюарт, Халле Берри, Дженнифер Лоуренс и другие. «Новых мутантов» снял Джош Бун («Виноваты звезды»). Главные роли исполнили молодые актеры Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что с 27 августа в украинский прокат вышли три новых фильма. Один из них — долгожданный фантастический триллер «Тенет» культового режиссера Кристофера Нолана.

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