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Шоу-бизнес

У пьяного Жерара Депардье полиция конфисковала скутер

16:55 31 августа 2020
Жерар Депардье

У известного французского актера Жерара Депардье, которого ранее обвинили в изнасиловании, полиция конфисковала скутер, на котором он колесил по Парижу. Артист привлек внимание тем, что заехал за стоп-линию, остановившись на светофоре. Пообщавшись с актером, полицейские заметили, что он находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает издание Le Point.

Тест, сделанный на месте, показал, что уровень алкоголя в крови превышает допустимую норму. Да и сам актер признался, что перед тем, как сесть за руль скутера, выпил несколько бокалов пива. Полицейские изъяли у знаменитости транспортное средство. Из участка Депардье забирали друзья.

Напомним, в России судят известного актера Михаила Ефремова за то, что он в пьяном виде совершил ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Свою вину артист не признает.

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