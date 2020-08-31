Солист Little Big разводится с женой: в чем причина (видео)

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин официально заявил о разводе с женой, рэп-исполнительницей Tatarka (Ирина Смелая). Пара записала видеообращение к поклонникам, в котором сообщила, что они расстаются. Илья и Ирина заверили, что они остаются друзьями и будут вместе заботиться об их сыне, который родился в 2017 году.

Решение о разводе они приняли около полугода назад, шли к нему взвешенно и осознанно.

«Мы пришли к этому решению в декабре прошлого года после долгого тура группы Little Big. У нас было очень много претензий друг к другу, их накопилась критическая масса. Если бы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными, а свое состояние просто перекинули бы на ребенка. А этого нельзя было допустить», — сказал Прусикин.

Напомним, Илья и Ирина поженились в 2016 году. В 2017 на свет появился их сын Добрыня.

Недавно «ФАКТЫ» также сообщали о том, что телеведущий Владимир Остапчук после развода не долго ходил в холостяках. Он намерен жениться на своей возлюбленной Кристине Горняк.

234

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter