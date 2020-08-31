На карантине я смотрела кино, ела и полнела, — Виктория Булитко

В осеннем сезоне канал ICTV покажет новые серии семейного ситкома «Выжить любой ценой». Его авторы — команда «Дизель Шоу». В главных ролях — популярные комедийные актеры Виктория Булитко и Александр Бережок. Группа продолжила съемки сразу после окончания жесткого карантина. Виктория признается, что, как и все актеры, очень соскучилась по работе и совершенно не задумывается об отпуске. Шутит, что карантин принес ей новые знания и килограммы, от которых надо избавляться. Суперфиналистка «Танців з зірками» даже задумывается об участии в танцевальном конкурсе непрофессионалов. Ранее актриса Яна Глущенко поделилась подробностями подготовки новых выпусков «Дизель Шоу».

«Когда снова начались актерские будни, огород оказался заброшенным и все заросло»

— Меня всегда радуют съемки продолжения — значит, то, что мы делаем, нравится людям, — рассказала «ТелеФАКТАМ» Виктория Булитко. — Кстати, в нашем ситкоме появятся новые герои. Сашину маму (Виктория и Александр по сюжету семейная пара. — Авт.) играет Ирина Грищенко, с которой мы довольно много работали вместе в театре на Подоле. Можно сказать, сделаны из одного теста. Ира смеется, говорит: «Вика, ну я не ожидала, что буду играть твою свекруху. Дожили!»

— Что изменилось в вашей жизни в связи с карантином?

— В ней с утра появилась зарядка. За время карантина многие поднабрали вес, и я туда же. Кухня стала центром квартиры. На меня это влияло, я ела и ела. Кроме еды, у меня еще был просмотр фильмов. Оказалось, это очень удобно — есть и смотреть. Когда карантин только начался, думала, сейчас, наконец, высплюсь — последнее время у меня был хронический недосып. Но кино так захватывало, что иногда ложилась спать в четыре часа утра. В общем, смотрела кино, ела и полнела. Об этом у нас с Евгением Сморигиным даже песня есть. Там обо всем, что мы пережили во время «закупорки» дома.

— Многие за период изоляции освоили новые занятия.

— Какое-то время я шила — это мое хобби. Потом готовила: борщ, оливье, тушеную капусту, творожный пирог. На карантине как было — заходишь быстренько в магазин, набираешь побольше, чтобы реже выходить из дома. Когда творога скопилось довольно много, и я поняла, что его не съесть, мама подсказала, как сделать творожный пирог. Получилось довольно вкусно — с вареньем и умяла.

Было время, когда я увлеклась игрой в шахматы, делала маски для лица. Одним словом, не скучала. При таком режиме у меня, наоборот, возникало ощущение, что ничего не успеваю. Для человека, который работает с утра до вечера, карантин был как выходные. Единственное ограничение — только собственная территория. С другой стороны, дома безопаснее.

Кроме Виктории Булитко и Александра Бережка, в ситкоме «Выжить любой ценой» снимаются также Егор Крутоголов и Яна Глущенко

— Похоже, вы совсем не скучали.

— Знаете, если бы сказали, что у меня будут еще выходные или отпуск, я бы без проблем нашла себе кучу дел. Я ведь на карантине и огородом занималась. Сажала морковку, редиску, салат, укроп, петрушку, помидоры — как раз время подходящее. А когда снова начались актерские будни, огород оказался заброшенным и все заросло. Правда, помидоры выдержали и даже созрели.

«Очень скучала по зрителям, их улыбкам, смеху, аплодисментам»

— Во время изоляции в социальных сетях у вас даже родился образ «Вика квартирная».

— Да, это девушка, которая сидит взаперти на карантине и от скуки выдумывает разные песенки. Таким образом она показывает свое отношение к тому, что происходит. Я снимала себя одним кадром — это достаточно сложно. И так как я человек скрупулезный, перезаписывала по несколько раз. Память в моем телефоне забилась из-за дублей. На одну песенку уходило полдня или даже целый день! Но все равно никакая социальная сеть не заменит живого общения. Я очень скучала по зрителям, их улыбкам, смеху, аплодисментам. Когда даешь много концертов подряд, стирается грань новизны. Поэтому сейчас, после полугодового перерыва, испытываю особый трепет от выступлений.

Виктория — личность многогранная, у нее много увлечений

— «Дизель Шоу» уже даже отыграл концерт. Вы репетировали онлайн?

— Нет, когда была строгая изоляция, мы лишь читали тексты, никакой активности не проявляли. Начали репетировать во время адаптивного карантина, за две недели до концерта. Впрочем, это наша обычная практика.

«Каждый день мы с Димой занимались по 6—10 часов»

— В минувшем сезоне «Танців з зірками» вы с Дмитрием Дикусаром стали суперфиналистами проекта. Продолжаете танцевать?

— Мне нравятся танцы, они завораживают. Но это слишком сложно. Должна быть сумасшедшая сила воли, чтобы так напрягаться. Когда участвуешь в проекте, то просто не имеешь права не тренироваться. Это стимулирует. После окончания шоу думала, что дам себе месяц отдыха, а затем снова начну заниматься. Если не танцами, то пойду в спортзал. Но силы воли мне так и не хватило. Говорила себе: «Вот еще немножко отдохну, я ведь это заслужила…»

— В общем, не хватило «жесткой руки».

— Для меня легче, когда есть определенная цель. Вот надо станцевать в воскресенье, хоть тресни. И я как человек ответственный не могла выйти и просто сделать три движения. Это должно выглядеть хорошо, качественно. Я даже думала: может, пойти на танцевальные соревнования для непрофессионалов? Тогда появится конкретная цель. Но сейчас слишком много проектов, которые для меня важнее.

Виктория Булитко была участницей прошлого сезона «Танців з зірками» и в паре с Дмитрием Дикусаром заняла в финале третье место

— Сколько вы тренировались во время участия в танцевальном проекте?

— Каждый день мы с Димой занимались от шести до десяти часов. Но это была не просто работа над телом. Ты не делаешь упор конкретно на ноги, бедра, пятую точку или живот, а при этом все тело подтягивается. Признаюсь, жалею, что после «Танців» не сделала откровенную фотосессию. Тогда я достигла практически идеального уровня, не знаю, сумею ли такое когда-нибудь повторить. Через три месяца непрерывной работы увидела, как мое тело меняется, наощупь почувствовала. Это было очень круто.

— А потом?

— Быстро потеряла форму. Дима сразу предупредил: «Через месяц все будет, как и до занятий». Так и произошло. Внешне, скорее всего, ничего не заметно, но я ведь улавливаю нюансы. Конечно, грех жаловаться, спасибо Богу, генам, родителям за то, что могу себя немножко побаловать и едой, и ленью. Но каждый раз, вспоминая танцы, напоминаю себе, как могла бы выглядеть.

— Соблюдаете сейчас диету?

— Нет, просто стараюсь придерживаться некоторых правил. Например, сладкое не есть после обеда. Если не буду совсем следить за весом, то, наверное, начну округляться и оплывать.

Физическая нагрузка необходима. Но из-за того, что сложно выделить время, лень часто становится для меня преградой. Поэтому я нашла для себя вариант — практически каждый день стараюсь делать зарядку, хотя бы пять, десять минут. На YouTube подыскала учителя, за которым мне комфортно все повторять. Знаю свои проблемные места: бедра, живот, руки. На них и делаю акцент. Стараюсь постоянно держать себя в форме.

— Этим летом вы так и не решились уехать куда-то отдохнуть?

— Отдыха и так было достаточно благодаря карантину. Можно считать, что отпуск прошел в домашних условиях. На самом деле, я не из тех людей, которые страдают: «Ах, у меня не было моря, Мальдив». Очень лояльно ко всему отношусь. Есть работа — работаем. Будет отдых, поеду, куда представится возможность. Не скажу, что я против Мальдив, но за понтами не гонюсь.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктория Булитко откровенно рассказала о личной жизни, отношении к замужеству и материнству, а также о планах на будущее.

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