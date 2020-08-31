Как можно усидеть на двух стульях? Алена Водонаева жестко высказалась о российских артистах, выступающих в Крыму

Известная российская телеведущая, звезда «Дома-2» Алена Водонаева жестко высказалась о звездах, выступающих в Крыму, аннексии полуострова, артистах — путинских холуях, рассказала о критике Путина и ссорах с Ксенией Собчак. Своими мыслями она поделилась в интервью журналисту, основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Алена подчеркнула, что у нее украинские корни, ее родня по линии отца — из Донецка и Луганска. По мнению Водонаевой, украинцы и россияне — это разные народы, которых рассорили политики.

«Виной всему политические интриги, а не наша жизнь и какие-то наши взгляды. Я очень хочу, чтобы между нашими странами наладились взаимоотношения», — считает Водонаева.

В то же время, она считает правильным, что певицу Глюкозу не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Крыма. Она считает, что нужно уважать законы других стран и не пытаться сесть на два стула одновременно.

«Если вы поехали в Крым на путинский концерт — вы же обозначили свою позицию. Вы же не инфузория-туфелька, которая не понимает, что делает. Мне тоже большие деньги предлагают, но я же живой человек, и у меня есть выбор: отказаться от этого или нет…

Как можно усидеть на двух стульях? Как можно сначала поехать после аннексии в Крым, дать там концерт, показывать, что все классно, «мы теперь здесь можем выступать», — и в то же время потом хотеть ехать в Украину на съемки? Либо то, либо другое", — сказала Водонаева.

Сама она от подобных предложений отказывается. Если и ехать в Крым, то следует это делать так, как Ксения Собчак, которая пересекла границу на украинской территории в Херсонской области.

Водонаева считает, что в 2014 году произошла «варварская и агрессивная аннексия», за которую в будущем России «еще придется расплатиться».

Также Водонаева рассказала о своем детстве в Тюмени и о том, что в 14-летнем возрасте была изнасилована взрослым мужчиной.

Напомним, вернувшись в Россию, певица Глюкоза стала оправдываться за свои слова об украинском Крыме, сказанные в аэропорту в Борисполе.

А российская актриса Нонна Гришаева, посещавшая Крым после 2014 года с нарушением украинских законов, спокойно отдыхает в Одессе.

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