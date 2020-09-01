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Шоу-бизнес

У Нади Дорофеевой заподозрили коронавирус

9:59 1 сентября 2020
Надя Дорофеева из группы «Время и Стекло»

У популярной певицы, солистки «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, рассказавшей ранее, кто может заменить ее в группе, заподозрили коронавирус. Несколько дней назад у артистки поднялась высокая температура. Они с мужем Владимиром Дантесом сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом рассказал певец на своей странице в Instagram.

«Вчера мы целый день провалялись дома. Потому что в 5:30 утра у Нади начала подниматься температура и достигала 38,6. Потом такое же повторилось и днём. И мы сдали все тесты. Хочу заметить, что несколько дней назад Надя тоже сдавала ПЦР и тогда показало отрицательный результат.

Сегодня утром пришел новый тест — не выявлено!!! В честь этого и всех победивших любой вирус хочется поднять бокал!!! За ваше здоровье! И за наше", — написал Дантес.

Как сейчас чувствует себя Надя, он уточнять не стал.

Напомним, коронавирус подхватили известные украинские телеведущие Ольга Фреймут и Маричка Падалко. Ведущая ТСН рассказала, что среди прочих симптомов переживала ужасную тошноту, пришлось ставить капельницы, чтобы снять интоксикацию.

Также дома от «короны» лечатся актриса Дарья Петрожицкая и звездная пара Сергей и Снежана Бабкины. А Елена Кравец победила недуг и готова вернуться к работе.

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