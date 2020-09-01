Стало известно имя ведущего шоу «Маска»
Владимир Остапчук, который собрался жениться во второй раз, стал ведущим шоу «Маска», адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer. Детали проекта на канале «Украина» держатся в строгом секрете. Кто будет сражаться за победу, зрители не узнают, пока конкурсант не покинет телешоу. Ведущий также, как и зрители, до последнего не будет знать, кто скрывается под причудливыми костюмами.
«Я рад снова вернуться на телеканал „Украина“ в качестве ведущего. На протяжении нескольких лет я проработал тут в утреннем шоу, поэтому это не столько новая работа для меня, сколько возвращение в родные стены. И сразу — в праймовое шоу „Маска“ — без преувеличения, самый инновационный формат в мире, который во многих странах уже успел стать самым популярным шоу 2020 года. Для меня это определенно вызов! Я принимаю его и с нетерпением жду возможность показать всей Украине абсолютно новое во всех смыслах шоу — масштабное и грандиозное, но в то же время близкое каждому из нас. Чтобы мы вместе смотрели, переживали, болели и радовались за любимчиков», — отмечает Владимир Остапчук.
Напомним, участниками музыкального шоу-детектива «Маска» станут украинские звезды — актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один — сильнейший певец в маске.
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