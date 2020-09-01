Том Круз за 670 тысяч долларов арендовал круизные суда для съемочной группы фильма «Миссия невыполнима-7» (фото)

Голливудский актер Том Круз заплатил около 670 тысяч долларов за аренду двух круизных лайнеров компании Hurtigruten, где разместится съемочная группа его нового фильма «Миссия невыполнима-7». 58-летний Том, чье состояние оценивается в 570 миллионов долларов, не желает больше никаких отмен и задержек съемок из-за коронавируса. И считает, что в такой своеобразной «плавучей деревне» он и его коллеги будут в безопасности и смогут спокойно продолжать свою работу.

Как сообщает издание The Sun, cуда Vesterаlen и Fridtjof Nansen будут стоять на якоре у берегов Норвегии с конца августа до конца сентября. Одно из них выступит в роли корабля-отеля. Здесь будет проводиться строгий инфекционный контроль.

Фото The Sun

Как писали «ФАКТЫ», в феврале из-за COVID-19 уже пришлось прервать съемки картины в Венеции.

Предполагалось, что фильм должен выйти в прокат в ноябре будущего года. Однако из-за задержек его премьера теперь, скорее всего, сможет состояться не ранее 2022 года.

В середине августа Круз попал в аварию, пытаясь выполнить трюк на мотоцикле на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Сам актер не пострадал, однако мотоцикл стоимостью почти три миллиона долларов сгорел.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз свой следующий фильм снимет в космосе.



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