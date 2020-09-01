27.42 / 27.66 32.46 / 32.99
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эд Ширан впервые стал отцом и объявил необычное имя ребенка (фото)

11:41 1 сентября 2020
Эд Ширан

Популярный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. Жена поп-звезды Шерри Сиборн на прошлой неделе родила девочку, о чем 29-летний Эд сообщил 1 сентября у себя в Instagram. Он также объявил необычное имя дочери. Малышку назвали Лайра Антарктика. Фамилию она будет носить двойную — Сиборн-Ширан. Беременность Шерри супруги держали в тайне.

Эд заявил, что мать и дитя чувствуют себя отлично. И что они с женой на седьмом небе от счастья.

Певец собирается сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с супругой и дочкой.

Ширан, один их самых высокооплачиваемых музыкантов в мире, тайно женился на бывшей хоккеистке Шерри в декабре 2019 года. Ширан и Сиборн, которая моложе его на два года, знакомы еще с детства: они учились в одной школе. Однако встречаться начали только в 2015 году.

Эд и Шерри. Фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Эд Ширан возглавил топ-10 самых успешных мировых туров.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Марк Гинзбург

В течение двух лет Манхэттен может превратиться в город-призрак, – Марк Гинзбург

Эд Ширан

Эд Ширан впервые стал отцом и объявил необычное имя ребенка (фото)

Женщина на крыле самолета

В Борисполе пассажирка вышла "погулять" на крыло самолета: впечатляющее видео

ночь

Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер