Эд Ширан впервые стал отцом и объявил необычное имя ребенка (фото)

Популярный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. Жена поп-звезды Шерри Сиборн на прошлой неделе родила девочку, о чем 29-летний Эд сообщил 1 сентября у себя в Instagram. Он также объявил необычное имя дочери. Малышку назвали Лайра Антарктика. Фамилию она будет носить двойную — Сиборн-Ширан. Беременность Шерри супруги держали в тайне.

Эд заявил, что мать и дитя чувствуют себя отлично. И что они с женой на седьмом небе от счастья.

Певец собирается сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с супругой и дочкой.

Ширан, один их самых высокооплачиваемых музыкантов в мире, тайно женился на бывшей хоккеистке Шерри в декабре 2019 года. Ширан и Сиборн, которая моложе его на два года, знакомы еще с детства: они учились в одной школе. Однако встречаться начали только в 2015 году.

Эд и Шерри. Фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Эд Ширан возглавил топ-10 самых успешных мировых туров.

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