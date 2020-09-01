Эд Ширан впервые стал отцом и объявил необычное имя ребенка (фото)
Популярный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. Жена поп-звезды Шерри Сиборн на прошлой неделе родила девочку, о чем 29-летний Эд сообщил 1 сентября у себя в Instagram. Он также объявил необычное имя дочери. Малышку назвали Лайра Антарктика. Фамилию она будет носить двойную — Сиборн-Ширан. Беременность Шерри супруги держали в тайне.
Эд заявил, что мать и дитя чувствуют себя отлично. И что они с женой на седьмом небе от счастья.
Ello! A quick message from me as I have some personal news that I wanted to share with you… Last week, with the help of an amazing delivery team, Cherry gave birth to our beautiful and healthy daughter — Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. We are completely in love with her. Both mum and baby are doing amazing and we are on cloud nine over here. We hope that you can respect our privacy at this time. Lots of love and Ill see you when its time to come back, Ed x
Певец собирается сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с супругой и дочкой.
Ширан, один их самых высокооплачиваемых музыкантов в мире, тайно женился на бывшей хоккеистке Шерри в декабре 2019 года. Ширан и Сиборн, которая моложе его на два года, знакомы еще с детства: они учились в одной школе. Однако встречаться начали только в 2015 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Эд Ширан возглавил топ-10 самых успешных мировых туров.34
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