В вышиванках и с цветами: как украинские звезды отвели детей в школу на линейки 1 сентября (фото)

Украинские звезды 1 сентября отвели своих детей в школы и показали яркие фото с праздничных линеек. Нарядные школьники, в вышиванках и с цветами, явно соскучились по друзьям и учителям после затянувшихся из-за карантина каникул.

Старший сын лидера группы «АНТИТІЛА» Тараса Тополи и певицы Alyosha Рома пошел во второй класс. Увидев свою учительницу, мальчик бросился ей объятия.

«Слова излишни», — написал Тарас под фото.

В День знаний вернулась к учебному процессу и дочь ведущей ТСН Лидии Таран Василина. Девочка уже почти по росту догоняет звездную маму.

«Маска есть?» — «3 штуки!». «Антисептик взяла?» — «2 бутылочки». «Тогда бегом на черный ход!» Ой не так я представляла себе 1 сентября. Эти первоклассники в масках, сердце разрывается. Эти длинноногие олени, типа моей, которые так скакали от радости, что физически пришли в свою школу и можно не виртуально обняться и встретиться! Школа теперь не только об образовании, школа о самой жизни. Господи, не допусти красной зоны на Подоле!", — написала Лида под фото с дочкой.

А старший сын телеведущего Григория Решетника, который скоро в третий раз станет отцом, Ваня пошел в первый класс. Счастливый папа опубликовал фото сына на своей странице в Instagram и пожелал ему «удачных школьных приключений».

«Наш первый первоклассник. Сынок, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим! Ты крутой», — написал Решетник под фото.

Первоклассницей стала и дочь Владимира Остапчука Эмилия. Телеведущий опубликовал фото с нарядной школьницей и посвятил ей трогательный пост. Владимир пишет, что два месяца девочка провела у бабушки и он безумно соскучился.

«Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной как этот день», — написал Остапчук.



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В первый класс отвела сына Макара и телеведущая Тала Калатай.

«Никакая пандемия, скажу я вам, не сможет лишить этот момент трогательности, важности и праздника!!! Мой малыш, кайфуй от новых открытий и знаний! Иди по своему пути и пускай он будет замечательным, интересным и захватывающим!», — подписала фото многодетная мама.

А сын народного артиста Александра Пономарева Александр-младший пошел уже в восьмой класс.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар отправили в разные учебные заведения сына и дочь. Настя стала первоклассницей, а Тимур пошел в пятый класс в новой гимназии. На праздничную линейку детей отвез папа, а мама поздравляла студентов в Киевском государственном хореографическом училище.

В киевской гимназии «Академия», где учится дочь продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка Полина, праздник 1 сентября прошел «на пленере».

Напомним, в Украине учебный процесс стартовал с определенными ограничениями в связи с карантином. Традиционный образовательный процесс будет запрещен в «красной зоне», а на территории регионов с «оранжевым» уровнем опасности будет запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

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