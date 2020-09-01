Виталий Козловский стал студентом

Популярный певец Виталий Козловский, заговоривший недавно о женитьбе, 1 сентября вновь отправился на учебу. Дело в том, что артист стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Он будет получать квалификацию магистра на факультете музыкального искусства.

«Я закончил факультет журналистики во Львове. Но уже в 18 лет переехал в столицу и начал карьеру в шоу-бизнесе, так что студенческой жизни, как таковой, у меня не было. Буду наверстывать! А если всерьез, то нет предела открытию новых граней в себе. Поэтому в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой!», — прокомментировал Козловский.

Певец объяснил, что на принятие решения о получении высшего музыкального образование во многом повлиял карантин. «Во время самоизоляции я понял, что просто бездействовать — не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому события этого года значительно ускорили принятие решения, которое зрело уже давно. Когда, если не сейчас? Не хочу в старости сожалеть о том, что чего-то не успел, не сделал, не попробовал, отложил на потом», — сказал Виталий.

Параллельно с обучением, он будет и преподавать, будет вести практические занятия, делиться своим опытом.

«Такой процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими, уже готовыми наработками, считаю вдвойне эффективным и интересным», — говорит Козловский.

Напомним, 1 сентября звезды шоу-бизнеса отвели своих детей в школу. В этом году первоклассниками стали дочки Екатерины Кухара, Владимира Остапчука, сын Григория Решетнка. Все подробности и праздничные фото знаменитостей смотрите здесь.

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