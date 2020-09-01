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Шоу-бизнес

С оркестром и аниматорами: Пугачева и Галкин отправили детей в первый класс (видео)

14:38 1 сентября 2020
Максим Галкин и Алла Пугачева

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева отвели шестилетних близнецов Гарика и Лизу в первый класс. Дети будут учиться в элитной частной школе — Первой московской гимназии.

Детей к праздничной линейке собирали и провожали всем семейством, с нянями, тетей, дядей, кузенами и друзьями. Видео яркого праздника с аниматорами и оркестром Максим Галкин показал в сети.

К школе семейство прибыло в сопровождении охраны. Лиза и Гарик приехали на микроавтобусе Chevrolet. Авто сразу окружили журналисты. Их внимание было приковано и к Алле Борисовне, которая приехала на отдельном авто. Певица выбрала для праздника первого звонка свободную светлую юбку и черную кофточку, на которую набросила короткий кожаный пиджак. Обула удобные кеды.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал Максим Галкин под видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как украинские знаменитости отмечали День знаний и провожали детей в школу.

Также 1 сентября приступит к учебе певец Виталий Козловский, который стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

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