Певица ONUKA (Наталья Жижченко), недавно впервые ставшая мамой, 1 сентября на своей странице в Instagram опубликовала школьное фото и поделилась своими воспоминаниями об учебе. Для нее День знаний вызывает не трепет и радостные эмоции, а ужас. Она все еще просыпается в холодном поту, вспоминая, как ее вызывали к доске. По словам певицы, школа была для нее самым страшным этапом в жизни.

«Я училась в школе, в которой проводилось по 7−8 уроков 6 дней в неделю. После занятий я шла домой и выполняла задания чуть ли не до ночи. Я была очень старательной, боялась вдруг чего-то не знать. Ни разу не было такого, чтобы я не подготовила домашнее задание. Ни разу! Мне уже и родители говорил, что хватит учиться, выгоняли погулять, а я сидела и говорила, что еще не все сделала. Сказать, что к 11 классу я выдохлась — это слишком мало», — поделилась ONUKA.

В то же время, она благодарна школе и учителям за то, что получила отличные знания. Она круто знала английский, и уже в 15 лет могла синхронно переводить.

«Большинство моих знаний — из школы. Но я бы не хотела, чтобы мой ребенок пережил подобный стресс. Не хочу, чтобы каждый преподаватель становился своего рода диктатором, который требует исключительных знаний своего предмета. Или, чтобы учебное заведение заставляло ходить в форме. А если, не приведи Господь, забыл эту форму, тут же будешь отправлен домой переодеваться», — пишет Наталья.

По словам певицы, школьные годы для ее мужа Евгения Филатова, напротив, были легкими и беззаботными, полными приключений и веселых историй.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как украинские знаменитости отмечали День знаний и провожали детей в школу.

Первоклассниками стали дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, их первый звонок в элитной частной школе прошел громко, с оркестром, аниматорами и развлечениями.

Также с 1 сентября приступит к учебе певец Виталий Козловский, который стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

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