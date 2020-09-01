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Шоу-бизнес

Ариана Гранде собрала рекордное число подписчиков в Instagram (фото)

17:10 1 сентября 2020
Ариана Гранде

27-летняя американская певица Ариана Гранде стала первой в истории женщиной, число подписчиков которой в Instagram достигло 200 миллионов человек. Второе и третье места в настоящее время занимают модель и бизнес-леди Кайли Дженнер и певица Селена Гомес — с 193 и 190 миллионами подписчиков соответственно.

Одной из первых поздравила Гранде ее подруга Леди Гага, с которой они вместе выступали в минувшие выходные на церемонии вручения премий MTV VMA 2020. «Поздравляю мою подругу Ариану Гранде с 200 миллионами фолловеров! Ты королева! Носи эту корону», — написала она в соцсети.

Как сообщает издание People, первым мужчиной, преодолевшим этот рубеж, стал футболист Криштиану Роналду. Сейчас у него свыше 237 миллионов подписчиков.

Фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, продержавшийся 55 лет.

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