Родственники погибшего водителя отказались от денег Михаила Ефремова

В Пресненском суде Москве прошло очередное заседание по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. На данном этапе суд завершил исследование доказательств, были допрошены свидетели и изучено видео из камер наблюдений.

Версия защиты о том, что за рулём сидел другой человек, рассыпается, как карточный домик. Показания свидетелей, на которые делал ставу адвокат Эльман Пашаев и называл их сенсационными доказательствами невиновности Ефремова, не выдерживают никакой критики. Эти очевидцы не были на месте ДТП в момент аварии, не видели таинственного водителя, который по их версии вел машину. Их могут привлечь за дачу ложных показаний.

В то же время свидетели со стороны потерпевших подтвердили, что видели, как именно Ефремов выходил из машины, с места водителя сразу же после ДТП.

Родственники погибшего Сергея Захарова требуют реального наказания для виновного и отказались от материальной компенсации. Они вернули деньги, которые им перевел Ефремов. Речь идет о 200 тысячах рублей (примерно 75 тысяч гривен), которые актер перевел сыновьям, брату и вдове Захаровой. По словам адвоката, вдова потеряла сознание, когда увидела, от кого пришли деньги. Она, брат и младший сын отправили их обратно, предъявив символический иск на сумм 1 рубль. Старший сын погибшего от компенсации отказываться не стал и только уменьшил сумму.

На прошлом заседании Михаил Ефремов взял слово и заявил, что не понимает, как наркотики могли оказаться в его организме. Он утверждает, что в тот роковой день пил, и не помнит, как оказался в своей машине. Свою вину актер не признает.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter