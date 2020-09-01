В Москве умер Борис Клюев, звезда сериала "Воронины"

Во вторник, 1 сентября, в Москве в возрасте 76 лет скончался популярный российский актер Борис Клюев. О смерти народного артиста России сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. Известно, что Борис Владимирович последние годы тяжело болел. В мае 2018 года у него обнаружили рак легких. О месте и дате похорон актера будет объявлено дополнительно.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Мальчику было четыре года, когда скоропостижно скончался его отец, 36-летний актер Владимир Клюев. Он умер от инфаркта во время гастролей.

После его смерти семья жила очень бедно. Борис был вынужден работать с 13 лет, разгружал вагоны, помогал на стройке. Учился он плохо, часто прогуливал уроки. Тем не менее, его смогли увлечь школьными спектаклями. Талантливого мальчишку затем приняли в Театральное училище им. Щепкина. Окончил Клюев его не сразу, а с перерывом на трехлетнюю службу в армии. Еще будучи студентом, начал играть в Малом театре. Там и прослужил затем всю свою жизнь.

Широкую известность Клюеву принесла роль графа Рошфора в телефильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера», который пользовался невероятной популярностью у зрителей. Другой заметной работой актера была роль Майкрофта Холмса в многосерийном телефильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который также стал культовым.

Борис Клюев в роли графа Рошфора

К числу прочих известных работ Клюева в советский период относятся роли в многосерийных телефильмах «ТАСС уполномочен заявить», «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро».

В 2010 году Борис Клюев начал сниматься в комедийном сериале «Воронины». Эта роль сделала его всенародным любимцем.

В 2014 году актер подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. Клюев одобрял аннексию Крыма.

Актер был трижды женат. В 1969 году у него родился единственный сын Алексей, который умер в возрасте 24 лет от сердечной недостаточности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти народного артиста СССР Владимира Андреева. Знаменитому актеру 27 августа исполнилось 90 лет.

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