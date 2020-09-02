Умер Эрик Морилло, автор хита I Like To Move It

Первое сентября стало грустным днем для многих любителей музыки и кино: помимо известия о смерти звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева пришло сообщения о том, что в Майами найдено тело диджея и продюсера Эрика Морилло.

Трагическую новость сообщил сайт TMZ.

«Источники в правоохранительных органах сообщили нам, что тело американо-колумбийского диджея и музыкального продюсера было найдено сегодня утром в Майами-Бич (штат Флорида, США… обстоятельства его смерти в настоящее время неясны», — сказано в сообщении на портале.

Издание напоминает, что смерть Морилло наступила через несколько недель после того, как он был арестован в Майами по обвинению в сексуальном насилии. Предполагаемая жертва утверждает, что она и Морилло пошли к нему домой после того, как познакомились на приватной вечеринке

Музыкант долго отрицал вину, но сдался правоохранительным органам после того, как тест на ДНК, сделанный женщине, подвергшейся насилию, дал положительный результат.

Американо-колумбийскому диджею, продюсеру и музыканту Эрику Морилло, наиболее известному благодаря песне «I Like to Move It» было 49 лет.

Прославивший его трек Эрик Морилло записал в 1993 году, взяв псевдоним Reel 2 Real. Композицию он создал в паре с Мэдом Стантменом.

Позднее композиция стала саундтреком к анимационному фильму «Мадаскар», где ее исполнял король Джулиан.

Также Эрик Морилло является автором многочисленных синглов и ремиксов. Он имеет звания «Лучший международный диджей» 2002 года и «Лучший хаус-диджей» 1999 и 2001 годов по версии клуба «Pacha». В 2010 году журналDJ Magazine составил список «Top 100 DJ Poll», в котором музыкант занял 48-е место.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 1 сентября в Москве умерла известная советская актриса Ирина Печерникова. В 60−70-х она много снималась в кино и по праву считалась одной из самых красивых и талантливых советских киноактрис. Ее лучшей ролью критики называют роль учительницы английского языка в фильме «Доживем до понедельника», где партнером Ирины был Вячеслав Тихонов.

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