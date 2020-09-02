Участница "Танців з зірками" Дарья Петрожицкая рассказала, как переносит коронавирус

Звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая, которая не смогла выйти на паркет в первом эфире «Танців з зірками» на канале 1+1 из-за коронавируса, рассказала, какие симптомы ощутила и как переносит болезнь.

На своей странице в Instagram Дарья заверила, что COVID-19 все-таки существует и приходит неожиданно. По словам актрисы, сначала у нее поднялась высокая температура, затем подключились «ломка» тела, сухой кашель, пропало обоняние.

«Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела, потом тело выламывается так, что ты не можешь встать, потом резко начинается кашель, сохнет всё во рту и в носу и абсолютно пропадают запахи. Оказывается этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин .и всё это сопровождается слабостью. Странно, когда целыми днями лежишь, а при этом чувствуешь себя уставшей», — рассказала Дарья.

Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, но еще есть слабость и отдышка. Съемки в продолжении сериала «Папик» и участие Петрожицкой в «Танцях з зірками» пока поставлено на паузу. Когда актриса сможет выйти на паркет, еще не ясно.

Напомним, еще одна участница «Танців» Оля Фреймут с партнером также подхватили коронавирус. Они тренировались дома и вышли на паркет онлайн.

А Маричка Падалко уже победила недуг и смогла отвести младшую дочку в школу.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter