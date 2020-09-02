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Шоу-бизнес

Маша Ефросинина рассказала правду о романе с Юрием Горбуновым (видео)

12:56 2 сентября 2020
Маша Ефросинина

Известная телеведущая Маша Ефросинина, рассказавшая ранее, как переживала по поводу аннексии Крыма, поделилась новыми откровениями. Она стала гостьей нового выпуска 2POPODCAST Потапа и Позитива и честно ответила на их вопросы. В том числе и том, какие отношения были у них с Юрием Горбуновым во время работы в «Подъёме» и правда ли, что у них был роман.

По словам Маши, на самом деле она уговаривала коллегу пойти на пробы в «Подъём».

«Мне кажется, что Юра обратил на меня внимание тогда, когда: „С кем пробы? В смысле? Та ну.!“ — говорит при мне. И мы не идем на пробы. У Юры какой-то концерт был во Дворце Украина и я думаю была-не была. Пропускаю пары, еду к Юре и начинаю его уговаривать. Только на колени не падала… И что-то в нем сработало. Почти на следующий день мы вышли в эфир», — рассказала Мария.

Она уверяет, что у них не было даже намека на романтичные отношения. С Юрой они всегда были только коллегами.

«У нас даже не было сексуального притяжения. Во-первых, он был глубоко женат, во-вторых, он был, как мне кажется, полностью сконцентрирован на карьере и работе», — призналась Ефросинина.

Звезды затронули в разговоре и тему политики. Пока, уверяет телеведущая, она не готова идти в политику, поскольку общество не готово всерьез принять женщину.

«Я абсолютно убеждена, что мы живем в шовинистском обществе. Путешествуя по городам и общаясь женщинами, я убедилась, что у женщины нет шансов. Голосуют за мужчин. Поэтому дальше даже мыслей этих нет. По ситуации на сейчас считаю, что общество не готово и я не готова идти в политику», — сказала Мария.

Ранее Ефросинина в откровенном интервью рассказала о первом интимном опыте и сексуальном воспитании детей.

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