"Мы превратимся в клоунов": Оля Полякова разразилась критикой в адрес властей и призвала к протестам из-за карантина (видео)

Популярная певица Оля Полякова, которая на карантине активно работала в социальных сетях и похвасталась, что отработала три корпоратива, разразилась критикой в адрес властей в связи с ограничениями из-за коронавируса и призвала коллег из музыкальной индустрии выходить на протесты и отстаивать свои интересы.

В своей гневной речи артистка отметила, что находится в депрессии из-за застоя на рынке шоу-бизнеса. Она пожаловалась, что в сентябре, по не зависящим от нее причинам, отменили четыре концерта. Выступления в октябре оказались под угрозой срыва. Новые правила посещения публичных мероприятий она называет мучением.

«Массовый зритель не готов ходить на такие концерты. Это не концерты, а мучение и для зрителей и для артистов. Только я не понимаю, как в метро или торговом центре безопаснее, чем на концертах, там, где сидят через одного, через ряд и в масках? Что делать с этим я не знаю», — возмущается Полякова.

Больше всего ее задевает то, что концерты некоторых артистов все же проводят. Как это регулируется, певица не понимает.

«Почему одним можно проводить мероприятия, а другим нельзя? Как власть контролирует соблюдение норм, и почему мой концерт, украинской артистки отменяется, в то время как в Киеве при полном битке проходит концерт российского певца. Это как?», — возмущается Оля.

Такой подход она называет уничтожением украинского шоу-бизнеса. «Это все идет к тому, что мы останемся без заработка мы просто превратимся в клоунов, готовых петь под фонограмму за мешок картошки», — резюмировала певица и призвала коллег поддержать ее и выйти на протест к Кабинету министров.

Ранее шоумен и продюсер Потап в интервью «ФАКТАМ» поделился своими мыслями по поводу будущего шоу-бизнеса в условиях пандемии.

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