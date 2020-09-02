«Драк не было»: Дмитрий Коляденко обиделся на Ирину Билык из-за «ложных» обвинений

Шоумен Дмитрий Коляденко, подаривший замужней певице Ирине Билык кольцо, поделился очередной порцией откровений о жизни с артисткой. Он по-прежнему восхищается певицей, но обижается на нее за историю с драками.

Коляденко говорит, что они с Ириной прожили яркую, бурную совместную жизнь. Между ними случались эмоциональные выяснения отношений, но, уверяет Дмитрий, он никогда не поднимал руку на любимую.

«Драк не было. Я поэтому на нее и обиделся и не общался с ней месяц, наверное, даже пол лета. Сказал ей: «Ира, зачем ты такое говоришь, ведь не было этого», — рассказал Дмитрий в программе «Ранок з Україною».

Дмитрий говорит, что не теряет надежду создать крепкую семью, примером которой являются его родители, которых уже нет. Он с благодарностью вспоминает о счастливом детстве. Говорит, что подсознательно всегда выбирал себе в спутницы блондинок, женщин, похожих на его мать.



«Мое детство было прекрасное! Папа был начальником советского строительства, а мама всегда была с ним рядом. Они работали в Украине, а потом мы переехали в Монголию, где на протяжении 7 лет они работали, а я учился. Бабушка работала в театре. В общем, семья была очень творческая», — рассказал Дмитрий Коляденко в эфире канала «Украина».

Даже после развода Дмитрий не уставал признаваться Ирине Билык в любви. В интервью «ФАКТАМ» он рассказывал, как певица прекрасно готовит и какие отношения складывались с ее матерью.

Напомним, Ирина Билык сейчас замужем за стилистом и фотографом Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, которого родила суррогатная мать.

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