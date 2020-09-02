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Шоу-бизнес

Популярная американская актриса тайно работала агентом ФБР под прикрытием (фото)

16:35 2 сентября 2020
Марисоль Николс

Американская актриса Марисоль Николс, известная по ролям в телесериалах «Ривердэйл», «24», «Врата», «Благочестивые стервы», рассказала журналистам издания Marie Claire, что последние шесть лет она тайно работала агентом ФБР под прикрытием. 46-летняя Марисоль помогала ловить педофилов и расследовать преступления, связанные с торговлей людьми и сексуальным рабством.

Николс, в зависимости от ситуации, выдавала себя за мать, предлагавшую педофилу своего ребенка или же, используя свой актерский талант, изображала 12-летнюю девочку при разговорах по телефону или же в соцсетях.

В 2014 году актриса, которая в возрасте 11 лет стала жертвой группового изнасилования, учредила Фонд «За мир, свободный от сексуального рабства».

Историей Николс и ее секретной второй жизнью уже заинтересовались телевизионщики. Так, компания Sony Pictures Television работает над проектом сериала, в котором Николс станет продюсером и, возможно, сыграет главную роль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии начался суд над организатором преступной сети из 30 тысяч педофилов.

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