Открылся Венецианский международный кинофестиваль: в этом году здесь правят женщины (фото)

В среду, 2 сентября, открылся 77-й Венецианский международный кинофестиваль — старейший и один из самых престижных кинофорумов в мире. Он также стал первым крупным фестивалем, который проводится в условиях пандемии COVID-19. Безусловно, коронавирус внес свои существенные коррективы и вынудил организаторов отказаться от многих привычных мероприятий, которыми славится Венеция.

Прежде всего, значительно сократилась программа фестиваля. Обычно она включала в себя более 200 фильмов. В этот раз будет показано всего 50 картин, в том числе ретроспектива старых реставрированных кинолент. Вместе с тем, и об этом дирекция фестиваля говорит с гордостью, фильмы будут показывать в кинотеатрах.

Два из них — под открытым небом — построили к открытию фестиваля. В крытых кинотеатрах зрители обязаны находиться в масках. Каждое второе кресло будет свободным. Перед входом обязательной является процедура измерения температуры. Билеты продаются только заранее и только в интернете.

В основную конкурсную программу вошли 18 картин. Причем впервые за несколько лет европейских фильмов больше, чем, скажем, американских и азиатских. Критики с нетерпением ждут возможности увидеть «Фрагменты женщины» венгерского режиссера Корнеля Мундруцо (это его первая работа на английском языке), «Новый порядок» мексиканского режиссера Мишеля Франко, «Между смертью» азербайджанского режиссера Хилала Байдарова.

Одним из фаворитов итальянская пресса называет фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», снятого по мотивам реальных событий — расстрела демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную женскую роль сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая.

Конкуренцию ему составит политическая драма «А завтра — весь мир» немецкого режиссера Юлии фон Хайнц, в которой рассказывается о том, как студентка юридического факультета в Германии вступает в контакт с представителями левых кругов, и это становится началом ее радикализации.

Украинский кинематограф представлен в нынешнем году лентой «Погані дороги» Натальи Ворожбит. Она вошла в специальную конкурсную программу «Международная неделя критиков».

Открылся фестиваль показом драмы итальянского режиссера Даниэле Лукетти «Шнурки» (другое название — «Фамильный узел»). Фильм не входит ни в одну из конкурсных программ, однако он содержит в себе лучшие элементы традиций итальянского кинематографа. Именно по этой причине ему выпала честь быть показанным первым.

Кейт Бланшетт и Мэтт Диллон

Венецианская традиция - участников фестиваля доставляют на водных такси. Кейт Бланшетт с удовольствием воспользовалась услугой

Ношение масок обязательно не только для зрителей, но и для членов жюри. Мэтт Диллон не возражает

Член жюри Людивин Санье

Председатель жюри конкурса "Горизонты" Клер Дэни

Председателем жюри главного конкурса в этот раз стала известная голливудская актриса Кейт Бланшетт. В жюри также вошли культовый немецкий режиссер Кристиан Петцольд («Транзит»), популярный американский актер Мэтт Диллон, звезда французского кинематографа Людивин Санье, румынский кинорежиссер Кристи Пую (премия Берлинского кинофестиваля за фильм «Мальмкрог»), режиссеры Вероника Франц из Австрии («Сторожка») и Джоанна Хогг из Великобритании («Сувенир»), итальянский публицист и критик Никола Ладжойя. Женщин в жюри больше, чем мужчин. Кстати, председателем жюри конкурса «Горизонты» также является женщина — известный французский режиссер и сценарист Клер Дэни. Так что в этом году Венецией правят женщины, пишет итальянская пресса.

В этом году гостями Венеции стали сыновья легендарных актеров. Это Энтони Делон...

...а это Адриано Джаннини

Американская супермодель Тейлор Хилл

Испанская актриса и модель Эстер Экспозито

Как всегда стильная Тильда Суинтон

Победители фестиваля будут названы 12 сентября. Однако лауреаты двух премий уже известны. Почетных «Золотых львов» получат две женщины: виднейшая представительница новой волны гонконгского кино, режиссер, актриса, сценарист и продюсер Энн Хуэй и известная британская актриса Тильда Суинтон.

Напомним, в прошлом году главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Среди призеров была также украинская картина «Атлантида».

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