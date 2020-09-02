Отказавшиеся от статуса членов британской королевской семьи и переехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix — американской развлекательной компанией, поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы.

Внук королевы Елизаветы и бывшая американская актриса основали собственную продюсерскую компанию, название которой пока не сообщается. Многолетний контракт подразумевает, что Гарри и Меган будут создавать документальные и художественные фильмы, сериалы, шоу и программы для детей.

Сумма сделки не разглашается.

В своем заявлении, как сообщает The New York Times, герцог и герцогиня Сассекские заявили, что будут концентрироваться на «создании контента, который станет информационным, но также будет давать надежду». Они также подчеркнули, что, будучи молодыми родителями, для них важно создание «вдохновляющих семейных программ». У 39-летней Меган и 35-летнего Гарри имеется годовалый сын Арчи.

Слухи о том, что Гарри и Меган могут создать свою продюсерскую компанию появились еще в январе. Тогда же руководство Netflix выразило заинтересованность в сотрудничестве с ними.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл помянули принцессу Диану, высадив незабудки.

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