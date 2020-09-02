С разницей в три дня скончались бывшие солисты групп "Фристайл" и "Ласковый май"

В среду, 2 сентября, стало известно о смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. Первым об этом сообщил певец Юрий Шатунов у себя в Instagram. Напомним, что Шатунов также был фронтменом этой группы, созданной в 80-х продюсером Андреем Разиным.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал Юрий. Шатунов не уточнил, что именно стало причиной смерти коллеги.

Однако известно, что Прико в начале августа попал в больницу в тяжелейшем состоянии, заразившись коронавирусом. Спустя некоторое время Андрей Разин заявил, что у Александра COVID-19 вызвал тяжелейшее осложнение — рак легких. «Мы с Леной, супругой Саши, делаем все возможное для того, чтобы его спасти», — заявил тогда Разин.

Прико было 47 лет. В «Ласковом мае» он пел в 1989 году. Затем некоторое время выступал вместе с группой «Мама». Последние годы работал монтажником на стройке.

Днем ранее, 1 сентября, российские СМИ сообщили о смерти другого популярного певца. В возрасте 47 лет умер бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский. В 2015 году у него внезапно отказало сердце. Врачи зафиксировали коронарную смерть, но им удалось вернуть музыканта к жизни. Правда, последующие пять лет Вязовский находился в вегетативном состоянии.

Певец скончался 29 августа в клинике города Пассау, Германия. Там его и кремировали.

Сергей Вязовский с женой Ириной

Жена Вязовского Ирина, которая пела с ним в дуэте Kristallin, создала в социальной сети страницу памяти, где опубликовала их фотографии, сделанные во время выступлений, и архивные видео.

Сергей Кузнецов из «Фристайла» написал: «Прощай, Серега! Всего полгода мы попели вместе, но, к счастью, до конца оставались друзьями. Покойся с миром».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти еще одной солистки «Фристайла» Нины Кирсо.

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