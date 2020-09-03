Самый высокооплачиваемый актер Голливуда заразился коронавирусом (видео)
Признанный самым высокооплачиваемым актером в мире бывший американский рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под прозвищем Скала, заразился коронавирусом. 48-летний Джонсон, звезда фильмов «Джуманджи», «Геракл», «Форсаж», «Зубная фея», сообщил об этом в Instagram. Тест на COVID-19 оказался положительным не только у него, но и у его жены Лорен Хашиан и обеих их дочерей — четырехлетней Жасмин и двухлетней Тианы.
Актер подчеркнул, что все они уже поправились. Дети переболели достаточно легко и быстро — все в основном свелось к болям в горле. У самого Дуэйна и его жены болезнь протекала тяжелее. По словам кинозвезды, это было одним из самых сложных испытаний в жизни его семьи. Вирусом они заразились от близких друзей.
В своем видеообращении Джонсон призвал всех соблюдать меры безопасности — обязательно носить маски, укреплять иммунитет. А также с осторожностью вступать в контакты даже с близкими знакомыми.
Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ #controlthecontrollables
Дуэйн и певица армянского происхождения Лорен Хашиан официально поженились год назад после 12 лет отношений. Помимо двух дочерей от Лорен у Джонсона есть еще 19-летняя дочь от первого брака.469
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