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Шоу-бизнес

Самый высокооплачиваемый актер Голливуда заразился коронавирусом (видео)

8:21 3 сентября 2020
Дуэйн Джонсон с дочками

Признанный самым высокооплачиваемым актером в мире бывший американский рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под прозвищем Скала, заразился коронавирусом. 48-летний Джонсон, звезда фильмов «Джуманджи», «Геракл», «Форсаж», «Зубная фея», сообщил об этом в Instagram. Тест на COVID-19 оказался положительным не только у него, но и у его жены Лорен Хашиан и обеих их дочерей — четырехлетней Жасмин и двухлетней Тианы.

Дуэйн с дочками

Актер подчеркнул, что все они уже поправились. Дети переболели достаточно легко и быстро — все в основном свелось к болям в горле. У самого Дуэйна и его жены болезнь протекала тяжелее. По словам кинозвезды, это было одним из самых сложных испытаний в жизни его семьи. Вирусом они заразились от близких друзей.

В своем видеообращении Джонсон призвал всех соблюдать меры безопасности — обязательно носить маски, укреплять иммунитет. А также с осторожностью вступать в контакты даже с близкими знакомыми.

Дуэйн и певица армянского происхождения Лорен Хашиан официально поженились год назад после 12 лет отношений. Помимо двух дочерей от Лорен у Джонсона есть еще 19-летняя дочь от первого брака.

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