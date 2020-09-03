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Шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский 3 сентября лично споет хит о дне прощания

10:12 3 сентября 2020
Михаил Шуфутинский

Исполнитель хита «3 сентября», который давно стал мэмом и каждый год вызывает волну новых шуток, Михаил Шуфутинский решил сделать подарок своим поклонникам и отметить этот день с ними. Певец выйдет в прямой эфир своей странице в Instagram и «перевернет календарь». Об этом он сообщил в сети накануне.

«Завтра, как вы понимаете, 3-е. Я очень рад, что завтра я буду свободен, нигде не буду выступать, а буду у своих друзей, у одного из которых день рождения как раз 3 сентября», — сказал Шуфутинский, покуривая сигару.

Напомним, Михаил Шуфутинский впервые исполнил хит «Третье сентября» в 1993 году. Слова написал Игорь Николаев, а музыку — Игорь Крутой. В песне идет речь о печальном разводе, который случился как раз 3 сентября.

Какими шутками и мэмами встречают в сети 3 сентября, смотрите здесь.

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