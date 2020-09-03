Адвокат Ефремова рассчитывает на пятилетний условный срок

Совершивший смертельное ДТП Михаил Ефремов неожиданно признал свою вину в суде. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер сделал это заявлением под общественным давлением. Мол Ефремов считает себя «артистом народа», и будет нести наказание, выбранное ему народом.

Актер Никита Джигурда пришел поддержать друга у Пресненского суда. Он говорит, что Ефремова и Пашаева вынудили признать вину:

«Вы сами видели тот беспредел. Те угрозы, дать по полную хряпку, вынудили великого Мишу Ефремова и Пашаева признать вину, поскольку говорили: не признаешь — 8 лет будет дано по полной хряпке», — сказал Джигурда.

Актер считает, что признавая вину, Ефремов и адвокат рассчитывают на условный пятилетний срок. А еще он заявил, что актера подставили противодействующие Кремлю силы, чтобы подставить президента России.

Прокурор требует для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Он отметил, что никто не услышал раскаяния актера и признания им вины в ходе процесса. Актёр не оспаривал, что в момент аварии был пьян. Прокурор считает вину доказанной, об этом говорят показания свидетелей и видеозаписи. По его словам, у Ефремова налицо органическое расстройство личности и алкогольная зависимость. Также обвинитель заявил, что показания свидетелей защиты не соответствуют действительности.

Напомним, Михаил Ефремов в пьяном виде совершил ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сначала актер раскаивался в содеянном, а потом передумал и отрицал свою вину, говорил, что ничего не помнит. Родственники погибшего отказались от материальной компенсации и требуют реального наказания.

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