Британский актер нигерийского происхождения Джон Бойега, который разбогател и прославился после исполнения роли Финна в последних трех фильмах серии «Звездные войны», купив своим родителям роскошный особняк, обвинил создателей франшизы в расовой дискриминации.

28-летний Бойега заявил в интервью журналу GQ, что его персонажа, который поначалу задумывался, как один из главных, в итоге отодвинули в сторону. И «все нюансы» достались белым актерам — Дэйзи Ридли и Адаму Драйверу.

Джон уверен, что это отражает отношение киностудии к Disney к темнокожим актерам, а также к представителям «национальных меньшинств» — в том числе Кэлли Мари Трэн, вьетнамке по происхождению, сыгравшей роль Роуз Тико в картине «Звездные войны: Последние джедаи», а также Оскару Айзеку — уроженцу Гватемалы, исполнителю роли По Дэмерона.

Джон говорит, что представители студии хотели бы, чтобы актеры называли свое участие в проекте «Звездные войны» «отличным опытом», который доставил им наслаждение. «Нет, нет, нет. Я соглашусь, когда это действительно будет отличный опыт», — сказал актер. Он добавил, что попал в индустрию, которая оказалась «не готова к нему».

Джон также сказал, что был единственным членом съемочной группы, который получал угрозы в соцсетях из-за его цвета кожи и видел призывы фанатов к бойкоту новых фильмов «Звездные войны» из-за того, что в нем снимается черный.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бойега разрыдался, эмоционально выступая на митинге в Лондоне против расизма.

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