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Шоу-бизнес

Участница «Танців з зірками» Санта Димопулос похвасталась результатом похудения после родов (фото)

15:57 3 сентября 2020
Санта Димопулос

Бывшая участница группы «ВИА-Гра» Санта Димопулос, которая вызвала восторг судей своим первым выступлением в проекте «Танці з зірками», похвасталась результатом своего похудения. Она опубликовала в сети снимки «до» и «после» с разницей в семь месяцев и 15 килограмм.

Во время беременности Санта поправилась на 19 килограммов. Димопулос говорит, что привести тело в порядок ей помогло здоровое питание, спорт и строгая дисциплина.

«Не думала, что когда-нибудь выставлю это. ДО/ПОСЛЕ. На фото разница в 7 месяцев. Питание, спорт, процедуры по телу. Строго, регулярно и дисциплинированно», — рассказала.

Напомним, в сентябре прошлого года Санта в Монако родила дочь Софию от второго мужа, владельца сети спортклубов Игоря Кучеренко. Он тяжело переболел коронавирусом, 12 дней провел в больнице. Санта говорит, что не болела, но анализ показал наличие антител к вирусу. Также у нее есть 10-летний сын Даниэль, которого она родила в браке с шоуменом Андреем Джеджулой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Сергей Лазарев похудел на 12 килограммов за четыре месяца.

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