«Не знаешь меру — пойдёшь на 11 лет на нары»: Михаил Ефремов взял последнее слово в суде

В Пресненском суде Москвы завершились прения сторон по делу ДТП с Михаилом Ефремовым, который признал свою вину в смертельном ДТП. Прокурор требовала наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев надеется на условный пятилетний срок. Но его тактика защиты и некоторые высказывания вызывают недоумение. Отличился Пашаев и речью во время сегодняшнего заседания.

«Ефремов, как пророк, с первого дня сказал, что ему светит 10−11 лет», — заявил его адвокат. А потом предложил всем выпить. В своей речи Пашаев просил суд не лишать актера свободы.

«Прошу вынести любой приговор, не связанный с лишением свободы. У него дети маленькие. У него ишемические атаки — это скрытая форма инсульта. Дайте хотя бы колонию-поселение, чтобы он мог видеться со своими детьми», — просил Пашаев.

Во время прения сторон к суду обратился адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Оправдательный приговор развяжет руки сотням пьяных Ефремовых. Мне очень жаль, что большой актер оказался таким маленьким человеком», — сказал он и попросил суд вынести обвинительный приговор. Адвокат также подчеркнул, что его подопечные готовы принять любое решение.

Сам Михаил Ефремов в прениях выступать не пожелал, а взял последнее слово, в котором условно признал вину.

«Я вёл себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю… Я не собирался отмазываться, я пошёл в суд, чтобы установить истину… Записал видео — сказали, играет… Я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдёшь на 11 лет на нары», — сказал Михаил Ефремов.

Адвокат Добровинский считает, что в словах Ефремова нет конкретики. «Михаил Олегович признал вину в сослагательном наклонении. В правосудии такого наклонения не бывает. Играть с правосудием нехорошо. Мне кажется, надо было быть более конкретным», — считает адвокат.

Также он зачитал свое стихотворение, посвященное данной ситуации:

Серей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев надеется на условный пятилетний срок.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter