У Роберта Паттинсона выявили COVID-19 – съемки нового «Бэтмена» приостановлены (фото, видео)

У популярного британского актера Роберта Паттинсона, которого ранее провозгласили самым красивым мужчиной в мире, выявили корнавирус. Тест, который сдал 34-летний Роберт, наиболее известный по вампирской киносаге «Сумерки», оказался положительным. В связи с этим были приостановлены на неопределенный срок съемки нового фильма «Бэтмен», в котором Паттинсон играет главную роль. Об этом сообщает издание Deadline.

Киностудия Warner Bros. официально подтвердила, что один из членов съемочной группы действительно заразился коронавирусом, но не уточнила, кто именно.

В марте съемки «Бэтмена» уже были приостановлены из-за пандемии коронавируса. И возобновились они лишь недавно.

Премьера картины была запланирована на июнь 2021 год, но уже отложена до октября того же года.

Паттинсон в фильме "Бэтмен"

Ранее, как писали «ФАКТЫ», коронавирусом заразился голливудский актер Дуэйн Джонсон и вся его семья.

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