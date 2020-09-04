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Шоу-бизнес

Рэперша Alyona Alyona удивила поклонников фото в кружевном белье

9:53 4 сентября 2020
Alyona Alyona

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, ставшая участницей шоу «Танці з зірками», удивила поклонников неожиданным откровенным образом. Артистка показала фигуру в черном кружевном белье. Пикантное фото Alyona Alyona опубликовала на своей странице в Instagram.

«Мне как никому известна проблема неудобного и не качественного белья. Мы часто не слышим свое тело и выбираем, на первый взгляд, что-то красивое, но совсем не удобное. И вообще, кто из нас читал, как правильно выбирать свое белье? Я за то, чтобы все красивое было максимально удобным», — написала Alyona Alyona под фото.

Ранее исполнительница объявила войну лишнему весу и пообещала похудеть на 29 кг. Сейчас она уже сбросила 10 кг.

Свои пикантные фото в купальнике опубликовала Настя каменских, однако ее позирование с арбузом вызвало волну критики в сети.

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