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Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала видео, заставившее фанатов усомниться в ее душевном здоровье

10:26 4 сентября 2020
Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс, которая ранее сожгла свой тренажерный зал, озадачила фанатов очередным странным видео, которое она опубликовала у себя в Instagram. 38-летняя поп-звезда заходит и выходит из кадра под звуки песни Мадонна La Isla Bonita, временами подтанцовывая. На ней укороченный топ с длинными пышными рукавами, в котором она снималась уже неоднократно, и белые шорты. Комментарий Бритни к видео такой же странный, как и сам ролик. В нем она хвалит свою прическу. И пишет, что «любит этот топ» и эту песню. «Да, я снимаю много видео, потому что в последнее время мне нравятся мои волосы. И я просто обожаю делиться со всеми вами. Благослови вас всех Господь!!!», — написала певица.

Видео заставило многих фанатов усомниться в ее душевном здоровье. «Ее действия уже не просто шокируют, а пугают», «Меня очень беспокоит ее состояние», «Это не ее посты. Кто-то определенно заставляет ее снимать такие видео. Она похожа на марионетку, которую дергают за ниточки», «Неужели ее опекуны считают, что ЭТО выглядит нормальным!?», «Бритни, у тебя проблемы!». Кто-то обратил внимание на то, что в своих видео певица никогда не разговаривает — что тоже кажется очень странным. А кто-то не может понять, почему миллионерша Спирс все время позирует в одной и той же одежде.

Напомним, что с 2008 года Бритни, пережившая нервный срыв, находится под опекой. Большую часть времени официальным ее опекуном был отец — Джеймс Спирс. Он принимал решения в отношении финансовых дел дочери, а также личных — в том числе касающихся ее здоровья.

Это далеко не первый раз, когда Спирс публикует видео, вызывающее неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Так, ранее она показала странный танец, во время которого она сломала ногу.

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