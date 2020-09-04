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Шоу-бизнес

Оля Полякова добилась разрешения на стадионный концерт и удалила видео с гневным протестом под Кабмином (видео)

12:11 4 сентября 2020
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, которая вышла на митинг под Кабинет министров с требованием отменить ограничения на концертную деятельность, таки добилась разрешения на проведение своего шоу на стадионе в Белой Церкви. Видео своей эмоциональной речи, в которой она обрушилась с критикой на власть и указала на профессиональную дискриминацию, артистка удалила из Instagram. В новом посте она приглашает всех на концерт.

«Я вас приглашаю на крутое шоу, которое обязательно пройдет с соблюдением всех карантинных норм. Встречаемся уже совсем скоро, 12 СЕНТЯБРЯ, на стадионе „Трудовые резервы“!», — пишет Полякова.

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом в Украине продолжает расти, за последние сутки зарегистрировано более 2700 случаев, артисты требуют разрешения на концертную деятельность. В Одессе в полном клубе прошел концерт российского певца Александра Реввы. Также прошли массовые мероприяти в честь дня города с явными нарушениями карантинных мер.

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