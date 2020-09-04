Модель с объемом бедер в 150 см собралась замуж за миниатюрного музыканта, который ниже ее вдвое (фото, видео)

Известная модель плюс-сайз из Кот-д'Ивуар Юдокси Яо, имеющая объем бедер около 152 сантиметров и утверждающая, что у нее самая большая попа на всем африканском континенте, собралась замуж. Ее избранником стал уроженец другой африканской страны — Гвинеи. Это миниатюрный музыкант и актер Муса Сандиана Каба, выступающий под сценическим псевдонимом Grand P. Они ниже Юдокси почти вдвое. Его рост составляет менее 109 сантиметров.

Как сообщает издание Daily Star, Grand P страдает прогерией — редчайшим генетическим дефектом. При этом заболевании возникают изменения кожи и внутренних органов которые обусловлены преждевременным старением организма.

Яо утверждает, что они счастливы вместе, и что размер на самом деле не имеет никакого значения.

У Юдори и Муссы есть свои поклонники в Instagram, которые считают их очень милой парой. Им регулярно достается от интернет-троллей, но они стараются не обращать внимания на насмешки.

Некоторые считают, что их отношения — просто рекламный трюк. Однако Яо всерьез ревнует своего жениха. Ей не нравится, что он целуется со своими фанатками. Она говорит, что, если он не исправится, ее родители могут не дать своего разрешения на их брак. Свадьбу они планируют сыграть в ближайшем будущем.

фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новый купальник модели плюс-сайз смутил ее подписчиков.





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