Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером (фото)

Популярную певицу Наталью Могилевскую, интриговавшую ранее заявлениями о том, что снова влюблена и счастлива, заподозрили в романе с известным миллионером. На закрытии украинской Недели Моды артистка появилась с известнным миллионером, владельцем модных бутиков Олегом Рыжовым. Они вели себя, как влюбленная пара, много смеялись, держались за руки и позировали фотографам.

«Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила», — цитирует Наталью VIVA! и публикует фото пары.

На своей странице в Instagram в сториз Могилевская опубликовала видео с Олегом, на котором он целует ее в щеку. Однако официально ни Наталья, ни Олег пока свой роман не подтвердили.

«Счастье любит тишину… Я хочу любить! Я соскучилась за отношениями и точно знаю, что готова к ним — прошел целый период времени, я уже и в Индии пожила. Я готова создать семью!», — говорила ранее Могилевская.

Напомним, недавно Наталья сменила имидж, превратившись в блондинку. Она говорила, что перевоплощения связаны с новым этапом в ее жизни и творчестве.

Ранее Могилевской приписывали роман с известным оперным певцом Александром Цымбалюком.

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