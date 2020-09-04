Скандальный блокбастер «Мулан» и комедия «Супер крейзи» с Натальей Орейро: что посмотреть в кино с 10 сентября (видео)

В четверг, 10 сентября, в украинский прокат выходят два новых фильма — голливудский блокбастер «Мулан» и аргентинская комедия «Супер крейзи» с Натальей Орейро в главной роли. В ограниченном количестве кинотеатров будут показаны картины в рамках Недели австрийского кино 2020 и Каннского фестиваля короткометражных фильмов 2019 года.

«Мулан»

(12+, США, Walt Disney, драма, приключения, бюджет — 200 миллионов долларов)

«Мулан» является очередной частью проекта компании Walt Disney, в рамках которого снимаются игровые адаптации популярных в прошлом анимационных полнометражных фильмов. Огромным успехом у зрителей пользовались до этого «Красавица и чудовище», «Книга джунглей», «Дамбо», «Аладдин», «Король Лев», а также две части «Малефисенты», снятой по мотивам «Спящей красавицы».

«Красавица и чудовище» с Эммой Томпсон в главной роли собрала в мировом прокате 1 миллиард 264 миллиона долларов. «Книга джунглей» чуть-чуть не дотянула до миллиардной отметки — 966,6 миллиона долларов. «Аладдину» с Уиллом Смитом в роли Джинна это удалось — 1 миллиард 51 миллион долларов. Лучший результат продемонстрировал «Король Лев» — 1 миллиард 657 миллионов долларов.

Премьера «Мулан» состоялась 9 марта 2020 года. Фильм собирались выпустить в прокат вскоре после этого, но помешала пандемия COVID-19. В результате руководство Walt Disney приняло решение перенести все на сентябрь.

Критики, успевшие посмотреть картину, хвалят режиссерскую работу (Ники Каро из Новой Зеландии, известна по фильмам «Оседлавший кита» и «Северная страна»), игру актеров (Лю Ифэй, Джейсон Скотт Ли, Джет Ли, Гун Ли), но при этом называют сценарий слабым.

Как и мультфильм, картина основана на китайской поэме «Песнь о Мулань». Она была написана еще в VI веке и рассказывает о девушке, которая рискнула пойти на войну вместо своего старого отца. Тогда в армию брали только мужчин, и Мулань выдала себя за молодого человека. В боях с врагами она проявила храбрость и талант стратега. Ее тайна была раскрыта случайно, когда император дал ей высокий государственный пост…

Легенда о Мулань экранизировалась множество раз. Первый фильм был снят в Китае еще в 1939 году. Но всемирную популярность эта история завоевала благодаря мультфильму компании Walt Disney, вышедшему в 1998 году. В 2004 году сняли вторую часть. Успех анимационной версии подтолкнул китайских и американских кинематографистов сделать художественный фильм «Мулан» в 2009 году. Главную роль исполнила популярная актриса Чжао Вэй. Эта работа принесла ей множество премий в странах Азии. Но фильм был больше основан на поэме, нежели на мультфильме.

Walt Disney решила использовать свой сюжет. Это вызвало критику со стороны различных сообществ — от любителей истории до феминисток. Все требовали, чтобы компания сняла не красивую сказку, а драматическую картину о женщине, вынужденной скрывать свой пол.

После долгих переговоров с различными режиссерами, сценаристами и актерами, затянувшимися на несколько лет, съемки начались в августе 2018 года. Была выбрана натура в Китае и Новой Зеландии. Вложены огромные, даже по меркам Голливуда, деньги — 200 миллионов долларов! Студия активно взялась за раскрутку «Мулан». Героиня фильма стала одним из символов чемпионата мира по футболу среди женщин в июле 2019 года.

Когда, казалось, все было готово к триумфу, свой удар нанес коронавирус. Walt Disney надеялась, что к сентябрю пандемия пойдет на спад. Но этого не произошло. Руководство студии приняло непростое решение. Картина выходит в прокат только в тех странах, где кинотеатры работают. В США они все еще закрыты. Поэтому «Мулан» будет доступна американским зрителям только на стриминговом телеканале Disney +.

Но и это еще не все неприятности, свалившиеся на голову крупнейшей голливудской студии. В августе 2019 года Лю Ифэй, исполнившая роль Мулан, выразила поддержку китайскому журналисту Global Times. который был избит демонстрантами в аэропорту Гонконга в ходе продолжительных протестов. На своей страничке в китайской социальной сети Weibo актриса поделилась фотографией из правительственной газеты «Жэньминь жибао» подписав: «Я поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня избить». Фраза является вирусной цитатой пострадавшего журналиста, которую тот выкрикивал во время избиения. Лю также добавила, что сложившаяся ситуация является позором для Гонконга. Ее позиция привела к запуску в социальных сетях по всему миру хештега #BoycottMulan («Бойкотируй Мулан»).

Призывают к бойкоту картины и активисты ЛГБТ-сообщества. 27 февраля 2020 года кинопродюсер Джейсон Рид заявил, что из фильма был полностью вырезан персонаж по имени Ли Шанг. По сценарию в него влюбилась Мулан. Однако этот офицер считал ее, как и все, мужчиной. Это был явный намек на гомосексуальные отношения. Все эти коллизии делают прокатную судьбу картины «Мулан» весьма неопределенной.

«Супер крейзи»

(16+, Аргентина, Aeroplano Cine, комедия)

Женщина слегка за 40 крайне недовольна своей жизнью. Ее не устраивает буквально все — любовные отношения, работа, карьера, надоевшая бытовуха. В один прекрасный день она решила рискнуть и отправилась к гуру, который сделал так, что героиня стала говорить окружающим только то, что на самом деле думает. И это действительно все изменило…

Главную роль в фильме исполнила звезда латиноамериканских сериалов Наталья Орейро. В Аргентине фильм вышел в 2018 году. В странах Латинской Америки ему удалось собрать 2,8 миллиона долларов в прокате, однако зрители в большинстве своем были разочарованы. Им больше понравилась оригинальная чилийская картина, снятая в том же году. Этот фильм с Марибель Верду в главной роли собрал почти 6 миллионов долларов в прокате.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о выходе в прокат с 3 сентября американской комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом в главной роли, которая является сиквелом культового фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года о путешественниках во времени.

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