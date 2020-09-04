Вынужденный аборт и муж-тиран: Екатерина Бужинская шокировала откровениями о личной жизни

Популярная певица Екатерина Бужинская, которая сейчас счастлива в браке и воспитывает троих детей, впервые рассказала о трагическом прошлом. Артистка шокировала откровениями об отношениях с бывшим мужем Юрием Квеленковым, потере ребенка и счастье, которое она выстрадала и выждала, в рубрике «Кава з перцем». Во время интервью Екатерина не смогла сдержать слезы.

Талантливую девочку из Черновцов на одном из конкурсов заметил продюсер Юрий Квеленков. Тогда Кате было всего 14 лет, а ему — 34. Он стал продюсером молодой певицы. А когда певице исполнилось 19 лет, она вышла за него замуж. В 20 лет она исполнила хит «Лед» и стала известной на всю страну. Но, оказывается, за свой успех Екатерине пришлось дорого заплатить.

«Ни на сцену, ни в жизни Юра не разрешал мне надевать короткие юбки. Я была, как монашка. Он меня закрывал дома на ключ, когда шел на работу», — рассказала Екатерина в программе «Зірковий шлях».

По словам певицы, это были ее первые отношения, поэтому она не знала, как на это реагировать, принимала, как норму. Как и то, что муж не хотел детей. Когда певица забеременела, продюсер отправил ее на аборт.

«Помню доктор меня умоляла: „Боже, девочка, не делай этого. А если у тебя больше никогда не будет детей?“. „Да я и сама не хочу“, — рыдала я. Они там плакали все вместе со мной. Это был шок», — со слезами призналась Бужинская.

По ее словам бывший муж мог поднять на нее руку, унизить при гостях.

«Однажды у нас в гостях собрались известные артисты. Был какой-то спор. Для того, чтобы унизить меня, он взял бокал шампанского и у всех на глазах вылил мне на голову», — шокировала Бужинская в интервью каналу «Украина».

Она говорит, что поводом для подобного поведения могло стать, что угодно. На пример, если она поднимала трубку телефона, когда звонили неизвестные девушки мужу, и начинала выяснять с ним отношения.

«Он мог дать мне сдачи. Об этом не знал никто: ни мои родители, ни зрители. Это была тайна. Почему я исполняла песню „Лед“ в 20 лет? Песню о трагедии. Я знала, о чем пою», — рассказала Бужинская.

В этих отношениях она ощущала себя несчастной, даже думала поставить крест на карьере и сбежать в монастырь. Она долго не решалась подать на развод. В конце концов, ушла от Квеленкова. Певица встретила новую любовь — хирурга Владимира, от которого родила дочь Алену.

Ребенок родился раньше срока, врачам пришлось бороться за жизнь девочки и за жизнь мамы. Певица считает, что тут не обошлось без темных сил.

«Кто-то делал на смерть мне и ребенку. Я догадываюсь, кто это мог быть. Потому что мужчина ушел от жены. И все так закрутилось. Это был мой грех. Я не должна была начинать отношения с мужчиной, у которого была семья. И за это я серьезно поплатилась», — не скрывает Екатерина.

Отношения с Владимиром у нее не сложились, он исчез из ее жизни, когда Елена была еще малышкой, и добровольно подписал отказ от родительских прав на девочку.

Вот уже шесть лет певица счастлива в браке с болгарским бизнесменом Димитаром, которому родила двойняшек — Катю и Диму. Екатерина живет на две страны и говорит, что абсолютно счастлива в личной жизни. Историей их любви Екатерина делилась в интервью «ФАКТАМ».

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