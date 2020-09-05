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Шоу-бизнес

Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем

15:04 5 сентября 2020
Памела Андерсон

Памела Андерсон нашла новую любовь. 53-летняя секс-бомба закрутила роман со своим собственным телохранителем Дэном Хэйхерстом — семь месяцев спустя после расторжения ее пятого брака. В январе этого года Андерсон вышла замуж за своего давнего поклонника — 74-летнего продюсера Джона Питерса. Однако уже спустя 12 дней после тайной свадьбы они сочли за лучшее расстаться.

Как сообщает издание People, отношения Памелы с охранником, которому немного за 40, длятся уже «некоторое время». Они провели вместе весь период карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. И Андерсон очень счастлива.

Актриса и модель ранее была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком. И дважды выходила за продюсера Рика Саломона.

Не так давно, как писали «ФАКТЫ», Памела призналась, что очень бы хотела еще раз сыграть свадьбу. Брак с Питерсом она не считает настоящим.

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