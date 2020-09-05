Жерар Депардье принял православие (фото)

Французский актер Жерар Депардье, которого недавно обвинила в насилии 20-летняя коллега по цеху, принял православие.

71-летний актер крестился в Александро-Невском соборе в Париже 4 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Причиной такого решения также стала «любовь к православной литургии» и его «связь с православным духовенством».

На церемонии присутствовали только близкие актера — всего около 30 человек.

По словам Депардье, его духовным отцом является священник Тихон Шевкунов, которого ранее называли духовником президента Путина. Депардье также стал крестным отцом девочки, которая крестилась в этот же день.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2013 году актер получил российский паспорт, и власти российской Мордовии предоставили ему квартиру в Саранске. Потом глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему квартиру в центре Грозного. Правда, постоянно проживать актер предпочитает все-таки в Бельгии. А в 2018 году он «прозрел» и решил стать «турецкоподанным».

В Украине Депардье с 2015 года включен в «черный список» Министерства культуры как нежелательное лицо для нашей страны.

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