"Ты — наша вселенная": Светлана Тарабарова на девятом месяце беременности трогательно поздравила мужа с днем рождения

Популярная певица Светлана Тарабарова, находясь на девятом месяце беременности, поздравила своего мужа с днем рождения в Instagram.

«Ты наша Вселенная и слов не хватит описать, как мы тебя любим! Happy BD, наилучший отец, сын, брат и муж в мире! Друзья, разделите сегодня с нами это праздник!» — написала она.

Поклонники певицы активно поздравляют ее и ее мужа в комментарияк к ее сообщению.

«Поздравляем! Счастья, здоровья, осуществления всех желаний!» — написал один из них.

Как писали «ФАКТЫ», Тарабарова ожидает второго ребенка. Скоро она подарит сыну Ивану сестричку. Большим семейством они переедут в новый загородный дом под Киевом, в котором сейчас делают ремонт. Недавно певица отметила 30-летний день рождения зажигательным танцем под легендарную песню Gipsy Kings.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter