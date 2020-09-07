Известный продюсер публично "наехала" на Полякову и показала скандальное видео
Известный украинский продюсер Алена Мозговая, долго отказывавшаяся комментировать скандал вокруг ее мужа Дэвида Аксельрода на национальном отборе на «Евровидение-2020», решила пристыдить свою коллегу по сцене Олю Полякову.
Так, на странице в Facebook продюсер разместила фрагмент выступления любительницы кокошников в Константиновке.
«Нате вам! Это день города Константиновка! Гонорар Оли Поляковой 950 тысяч гривен из бюджета, но, при этом, она просит у государства больше 160 тысяч компенсаций. Вопрос в том, сколько стоит этот новый кокошник?!», — гневно указала в посте Мозговая.
Конечно, не совсем понятно, почему Алена возмущается умением Поляковой «выбивать» из бюджета огромные суммы на концерты и компенсации — возможно, ей известны какие-то факты, которые не указаны в посте.
В то же время впору заподозрить, что продюсера могло разозлить огромное количество зрителей на концерте (очевидно, шоу было бесплатным).
При этом продюсер, к сожалению, совершенно не обратила внимания на то, что зрители стоят в зале в три ряда и дышат друг другу в затылок, совершенно не страшась коронавирусных бацилл. При этом ни на одном любителе песен Поляковой нет даже намека на маску или респиратор.
Ошибку продюсера «исправили» читатели ее страницы — их больше возмутили не аппетиты Поляковой, а именно нарушение социальной дистанции и карантинных норм:
Хотя часть комментаторов, конечно, не могла отказать себе в удовольствии «пройтись» в высказываниях по Поляковой, выдав оценку ее творчеству:
Остается надеяться, что Оля Полякова прочитает пост Алены Мозговой и сделает для себя вывод на будущее, и уже на ближайшем концерте в Белой Церкви потребует от организаторов концерта пропускать на стадион зрителей только в защитных медицинских масках. Ведь гонорары — гонорарами, но здоровье нации должно быть на первом месте — кто же будет ходить на концерты при повальной пандемии?!
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «таланте» хитрой Оли Поляковой: она устроила бурный протест под зданием Кабмина, а добившись разрешения на стадионный концерт, быстренько затерла все «протесты» в сети.177
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