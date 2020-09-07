Умер Иржи Менцель, культовый чешский режиссер, чьи фильмы были запрещены коммунистами

В субботу, 5 сентября, в Праге в возрасте 82 лет скончался всемирно известный чешский режиссер Иржи Менцель. О смерти одного из ведущих представителей новой волны кинематографа Чехии сообщила его вдова Ольга Менцелева. Она написала в Facebook и Instagram, что ее муж умер дома на руках близких.

Причиной смерти Менцеля стали осложнения после менингита, которым он переболел три года назад. Ему пришлось делать операцию на головном мозге. Ольга подчеркнула, что тяжелая болезнь победила тело Иржи, но не его «мужество, желание и волю к жизни и чувство юмора».

Иржи Менцель родился 23 февраля 1938 года в Праге в семье писателя и журналиста Йозефа Менцеля. Пытался поступить на театральный факультет пражской Академии музыкального искусства, но его не взяли «в связи с отсутствием необходимых данных». Тогда он поступил на факультет кино и телевидения той же академии.

В 1968 году фильм Менцеля «Поезда под особым наблюдением», снятый по одноименному роману Богумила Грабала, произвел фурор. Картина получила несколько призов на международных фестивалях, затем премию Британской кинотелеакадемии BAFTA и «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Кадр из фильма "Поезда под особым наблюдением"

Фильмы Менцеля отличались ироничным отношением к жизни при коммунистическом строе. После подавления Пражской весны в 1968 году власти ЧССР ввели жесткую цензуру. Ее жертвами стали практически все представители так называемой «Чешской новой волны» — Иржи Менцель, Милош Форман, Вера Хитилова. Снятый Менцелем в 1969 году фильм «Жаворонки на нитке» вышел в прокат только спустя 21 год. Пролежавшая на полке картина получила главный приз Берлинского международного кинофестиваля «Золотой медведь».

Кадр из комедии "Деревенька моя центральная"

Целый ряд кинонаград собрала в 1985 году комедия «Деревенька моя центральная». В 1994 году специальный приз Венецианского международного кинофестиваля получил фильм «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», снятый Менцелем по мотивам романа Владимира Войновича. В 2006 году в Берлине снова чествовали чешского режиссера, представившего картину «Я обслуживал английского короля».

Кадр из фильма "Я обслуживал английского короля"

Менцель известен не только как режиссер, но и как актер. Он снялся почти в 80 фильмах, включая картины Кшиштофа Занусси и Марты Месарош.

У Иржи Менцеля остались две дочери — Анна Каролина и Ева Мария.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти культового британского режиссера Алана Паркера, чьи фильмы завоевали в общей сложности 10 премий «Оскар», 10 «Золотых глобусов», и 19 премий BAFTA.

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