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Шоу-бизнес

Популярный американский блогер, визажист и звезда YouTube умер в 17 лет (фото, видео)

10:35 7 сентября 2020
Итан Питерс

В возрасте 17 лет умер известный американский блогер, визажист и звезда YouTube Итан Питерс, известный под ником Ethan Is Supreme. Как пишет издание People, причина смерти пока что официально не называлась. Однако друзья Итана говорят, что он скончался в результате передозировки. В последнее время он всерьез злоупотреблял наркотиками.

Уроженец Техаса, талантливый мастер макияжа, начал свою карьеру бьюти-блогера в апреле 2017 года. К 2019-му у него было уже более 500,000 подписчиков в Instagram и более 140,000 — на YouTube.

Ранее Питерс вел в Instagram успешный аккаунт, где публиковал мемы. У него было свыше 1,3 миллиона фолловеров. В возрасте 13 лет Итан продал аккаунт за 25 тысяч долларов и переключился на индустрию красоты — вдохновившись примером других парней, прославившихся в сети благодаря мастер-классам макияжа.

Свой последний пост в Instagram Питерс опубликовал 5 сентября. В нем он разместил свою детскую фотографию и недавнее фото. «Я просто хотел бы поблагодарить всех, кто дразнил меня. Я делаю это примерно раз в год, чтобы увидеть, как сильно я изменился. Единственное, что не изменилось, — это темные круги под глазами», — написал блогер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 18-летняя российская блогерша, заработавшая первый миллион в 15 лет, погибла на Бали.


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